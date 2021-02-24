В двух регионах Украины поставка вакцины от коронавируса задерживается до четверга

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала директор госпредприятия “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.
Как сообщалось ранее, вакцинация в нашей стране пока будет проводиться вакциной Oxford/AstraZeneca. Это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать тут).
Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.
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Вакцину уже начали развозить по регионам.
“Первая машина направилась в Черкассы, Винницу, Хмельницкий, Житомир, Киев и область. В 8 областей машинки уже направляются к конечному получателю”, — отметила она.
Маринчук подчеркнула, что в течение дня среды вакцину получат почти все регионы.
“Сегодня мы покрываем полностью всю Украину, как говорило руководство МОЗ. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра”, — добавила она.
- Напомним, в среду, 24 февраля, в Украине стартует процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.