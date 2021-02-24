В двух регионах Украины поставка вакцины от коронавируса задерживается до четверга

Большинство областей получат вакцину от коронавируса 24 февраля. В двух регионах доставка завершится в четверг.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала директор госпредприятия “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.

Как сообщалось ранее, вакцинация в нашей стране пока будет проводиться вакциной Oxford/AstraZeneca. Это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать тут).