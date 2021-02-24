Covid-19 Украина

обновлено 24.02.2021 в 19:02

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В двух регионах Украины поставка вакцины от коронавируса задерживается до четверга

Большинство областей получат вакцину от коронавируса 24 февраля. В двух регионах доставка завершится в четверг.

Среда, 24 февраля 2021, 18:43

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” рассказала директор госпредприятия “Укрмедпостач” Оксана Маринчук.

Как сообщалось ранее, вакцинация в нашей стране пока будет проводиться вакциной Oxford/AstraZeneca. Это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать тут).

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.

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Вакцину уже начали развозить по регионам.

“Первая машина направилась в Черкассы, Винницу, Хмельницкий, Житомир, Киев и область. В 8 областей машинки уже направляются к конечному получателю”, — отметила она.

Маринчук подчеркнула, что в течение дня среды вакцину получат почти все регионы.

“Сегодня мы покрываем полностью всю Украину, как говорило руководство МОЗ. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра”, — добавила она.

Теги: вакцина против коронавируса, вакцина, вакцинация

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