Об этом сообщила пресс-служба КОГА.

Так, Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей главы КОГА. Был оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не обнаружили.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции; второй – в больнице. Состояние обоих – стабильное.

“Сейчас Киевская областная государственная администрация работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем”, – отметил глава КОГА Василий Володин.