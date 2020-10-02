О взрыве проинформировали в пресс-службе ВАКС.
“В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства”, – отметили в суде.
В связи с инцидентом ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору “с просьбой о принятии мер реагирования”.
“Это происшествие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей”, – подчеркнули в пресс-службе.
Впоследствии в столичной полиции проинформировали, что по факту взрыва открыто уголовное производство.
Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к взрыву.
Взрывотехники изъяли остатки вероятной взрывчатки для проведения экспертизы.
- Ранее в одном из кафе Киева на улице Беломорской произошел взрыв. В результате инцидента жертв и пострадавших не было, правоохранители проводили проверку.