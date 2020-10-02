В четверг, 1 октября, во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Киеве произошел взрыв, в результате которого был поврежден фасад здания. По данному факту уже открыто уголовное производство.

О взрыве проинформировали в пресс-службе ВАКС.

“В четверг, в ночь на 1 октября, произошел взрыв неизвестного предмета во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу ул. Победы, 41, в результате которого выявлено повреждение фасада здания. По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства”, – отметили в суде.

В связи с инцидентом ВАКС обратился в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору “с просьбой о принятии мер реагирования”.

“Это происшествие ВАКС расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на воспрепятствование исполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей”, – подчеркнули в пресс-службе.

Впоследствии в столичной полиции проинформировали, что по факту взрыва открыто уголовное производство.

Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления и задержания лиц, причастных к взрыву.

Взрывотехники изъяли остатки вероятной взрывчатки для проведения экспертизы.