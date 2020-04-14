Об этом сообщает пресс-служба Запорожской облгосадминистрации.

“В городе Энергодар обнаружены три случая заболевания коронавирусом, два из них – у работников атомной электростанции. Теперь необходимо проверить всех работников Запорожской АЭС на заболевание. Поэтому предлагается, кроме городов Запорожье, Мелитополь и Бердянск, также карантинной зоной признать город Энергодар”, – сказал главный государственный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов.

С сегодняшнего дня в Энергодаре вводятся более жесткие меры по ограничению передвижения граждан, а также ограничения выезда или въезда из/в город. Изучаются контакты больных, и проводится дезинфекция.

В Украине зафиксировано 3372 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 270 новых случаев.

Из Фонда борьбы с коронавирусом потратят 64,7 миллиарда гривен на меры по борьбе со вспышкой в Украине.