Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает телеканал Sky News

Джонсон напомнил, что симптомы заражения также были у его супруги, которая в то время была беременна.

“Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его (коронавируса) вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом”, – сказал он.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и  пошел на поправку. 

  • Борис Джонсон вернулся к работе 26 апреля, переболев перед этим Covid-19. Он рассказал, что его жизнь была под угрозой. У Саймондс также были симптомы болезни, но она быстро выздоровела.