Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что после того, как переболел коронавирусом COVID-19, у него ухудшилось зрение и пришлось надеть очки.

Об этом он рассказал в ходе брифинга, сообщает телеканал Sky News

Джонсон напомнил, что симптомы заражения также были у его супруги, которая в то время была беременна.

“Мне приходится носить очки впервые за много лет. Я думаю, что из-за его (коронавируса) вероятного воздействия. Вполне, вполне возможно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом”, – сказал он.

27 марта стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. 5 апреля Джонсон был госпитализирован, 6 апреля его перевели был переведен в реанимацию после того, как его состояние ухудшилось.

После этого Джонсон провел две ночи в отделении интенсивной терапии и пошел на поправку.