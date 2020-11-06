В Джорджии, где лидирует Байден, пересчитают голоса

Об этом заявил государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер во время прессконференции, передает Bloomberg.
По данным издания, менеджер по проведению голосования в штате Джорджия Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.
По последним данным, Байден опережает Трампа в Джорджии на 1098 голосов. Однако утром в пятницу, 6 ноября, Трамп был лидером в этом штате.
Напомним, если Байден выигрывает в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270. Если Трамп проигрывает в этом штате – он уже не сможет получить первенство на выборах.