В Джорджии, где лидирует Байден, пересчитают голоса

В американском штате Джорджия, где демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа, пересчитают голоса. На кону 16 голосов выборщиков.

Об этом заявил государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер во время прессконференции, передает Bloomberg.

По данным издания, менеджер по проведению голосования в штате Джорджия Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

По последним данным, Байден опережает Трампа в Джорджии на 1098 голосов. Однако утром в пятницу, 6 ноября, Трамп был лидером в этом штате.

Напомним, если Байден выигрывает в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270. Если Трамп проигрывает в этом штате – он уже не сможет получить первенство на выборах.