Covid-19 Украина

обновлено 06.11.2020 в 18:01

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В Джорджии, где лидирует Байден, пересчитают голоса

В американском штате Джорджия, где демократ Джо Байден опережает республиканца Дональда Трампа, пересчитают голоса. На кону 16 голосов выборщиков.

Пятница, 6 ноября 2020, 18:48

Об этом заявил государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер во время прессконференции, передает Bloomberg.

По данным издания, менеджер по проведению голосования в штате Джорджия Габриэль Стерлинг заявил, что они скорее всего не смогут установить результаты выборов до конца ноября.

По последним данным, Байден опережает Трампа в Джорджии на 1098 голосов. Однако утром в пятницу, 6 ноября, Трамп был лидером в этом штате.

Напомним, если Байден выигрывает в Джорджии – у него будет 269 голосов выборщиков при необходимых 270. Если Трамп проигрывает в этом штате – он уже не сможет получить первенство на выборах.

  • #Буквы внимательно следят за ходом выборов в США. Все детали вы можете прочитать здесь.
Теги: Байден, выборы, США, Трамп

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