Эту информацию #Буквам подтвердила Евгения Кравчук, замглавы фракции “Слуга народа”.

Так, Максим Перебийнис находится на лечении дома, чувствует себя хорошо.

Народный депутат является главой подкомитета по вопросам здравоохранения комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Теперь аппарату Рады необходимо установить всех, кто контактировал с депутатом.

Согласно сайту Парламента Максим Перебийнис присутствовал на работе 2, 3, 4, 5 июня.

Ранее коронавирус проявляли в частности в таких нардепов: Валерий Божик (“Слуга народа”), Руслан Горбенко (“Слуга народа”), Владимир Ватрас (“Слуга народа”), Олег Мейдич (Батьківщина), Сергей Шахов (Довіра), Виталий Борт, Игорь Киселев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционная), Александр Лукашев (ОПЗЖ).