Об этом пишет Techcrunch.

Поскольку многие из нас продолжают оставаться дома из-за пандемии, Facebook стал платформой для общения со своими друзьями, семьей и соседями.

Для выражения поддержки соцсеть добавила новую реакцию заботы. Она выглядит, как смайлик, обнимающий сердце. Начиная со следующей недели, смайлик начнет появляться у пользователей Facebook.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Messenger появится реакция в форме пульсирующего сердца.

On Facebook, we will launch a seventh Reaction alongside the existing six. The new Care Reaction will start rolling out next week globally and you can use it to react to posts, comments, images, videos, or other content on the app and https://t.co/t0PZL74vjg pic.twitter.com/PkpbCoPc4F

— Alexandru Voica (@alexvoica) April 17, 2020