В социальной сети Facebook будут блокировать и не допускать публикацию рекламы, касающейся отказа от вакцинации.

Об этом сообщили в пресс-службе Facebook.

В социальной сети отметили, что рекламные посты такого характера могут нести неправдивую информацию, что приведет к нанесению вреда общественному здравоохранению.

“Наша цель – помочь сообщениям о безопасности и эффективности вакцин добраться до широкой аудитории, одновременно запретив рекламу с дезинформацией, которая может нанести вред общественному здравоохранению”, – сказано в сообщении.

В Facebook пояснили, что группы противников вакцинации блокировать не будут, но будут более тщательно следить за соблюдением ими правил социальной сети.

“Хотя эксперты в области общественного здравоохранения согласны с тем, что в ближайшее время у нас не будет одобренной и широко доступной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, есть шаги, которые люди могут предпринять, чтобы оставаться здоровыми. Это включает в себя прививку от сезонного гриппа”, – пояснили в Facebook.

Вскоре в Facebook начнут появляться рекламные сообщения, в которых социальная сеть будет напоминать пользователям о проведении вакцинации от гриппа. В новостных лентах юзеров появятся материалы от органов здравоохранения.

На страницах пользователей из США такие сообщения появятся уже на этой неделе. Постепенно их введут и в других странах.

Политические дебаты вокруг вакцины против коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.