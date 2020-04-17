Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

“Сегодня состоялась попытка захвата стратегического государственного предприятия Объединенной горно-химической компании. Была попытка бывшего менеджмента восстановить контроль над предприятием. Эта попытка с участия силовых органов МВД и других остановлена”, – сказал он.

Сенниченко отметил, что в результате компания находится под контролем государства.

“Эта компания, 100 % акций которой принадлежит государству, с уставным капиталом в почти 2 миллиарда гривен, она является флагманом большой украинской приватизации по привлечению инвестиций в экономику Украины. К подготовке к приватизации ФГИУ были привлечены лучшие мировые компании, которые работают над аудитом и подготовкой к привлечению инвесторов”, – пояснил он.

Глава ФГИУ отметил, что сейчас уже 16 известных мировых компаний выразили желание принять участие в аукционе.

Он также добавил, что бывший директор предприятия Руслан Журило являются подозреваемыми в деле Национального антикоррупционного бюро, а также подсудимым в Антикоррупционном суде.

“Журило является подсудимым по делу, находящемуся в Антикоррупционном суде с подозрением о предоставлении ущерба предприятию более 300 млрд гривен, также по этому предприятию есть дело НАБУ, которая установила убытки государственного предприятия больше 12 млн долларов США, то есть этот менеджмент пытался восстановиться в должности этого стратегического государственного предприятия. Автоматизированная система Хозяйственного суда Киева 44 раза не могла определить судью и нашлась судья Зеленина, которая наложила абсолютно незаконное обеспечения для того, чтобы остановить решение Госимущества о смене менеджмента”, – резюмировал Сенниченко.

Прес-конференція Голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка щодо спроби рейдерського захоплення АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Опубліковано Фонд державного майна України Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.