Об этом сам Филатов сообщил на своей странице в Facebook.
Мэр Днепра связал инцидент с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. По его словам, именно поэтому на встречу с избирателями приехали журналисты телеканала 1+1, владельцем которого является бизнесмен.
Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию.
“Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие”, – заявил Филатов.
Фото: Борис Филатов
Мэр Днепра уверен, что у нападавших было несколько политических интересов, среди которых срыв избирательной кампании в Днепре и области, дискредитация политического процесса, запугивания оппонентов и преобразования жизни огромной европейской страны в фарс.
- Напомним, что на Филатова уже совершали подобные нападения. 5 сентября политика облили зеленкой во время встречи с местными жителями. В результате инцидента никто не пострадал. Того, кто облил Филатова зеленкой, задержали сами горожане, присутствовавшие на встрече.