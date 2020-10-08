У мэра Днепра Бориса Филатова во время плановой встречи с жителями Чечеловського района города бросили нашатырный спирт. Правоохранители оперативно задержали 4 нападающих.

Об этом сам Филатов сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр Днепра связал инцидент с известным украинским олигархом Игорем Коломойским. По его словам, именно поэтому на встречу с избирателями приехали журналисты телеканала 1+1, владельцем которого является бизнесмен.

Филатов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием вмешаться в ситуацию.

“Если Вы Гарант Конституции, настоящий, а не картонный, то вы обязаны прекратить беззаконие”, – заявил Филатов.

Фото: Борис Филатов

Мэр Днепра уверен, что у нападавших было несколько политических интересов, среди которых срыв избирательной кампании в Днепре и области, дискредитация политического процесса, запугивания оппонентов и преобразования жизни огромной европейской страны в фарс.