Об этом сообщает местное издание Kouvolan Sanomat.

Так, в Финляндии подтвержден первый носитель более восприимчивой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. По информации издания, носитель британского варианта приехал в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы отпраздновать Рождество.

Медицинский департамент Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения вирусом, чтобы остановить его распространение. Теперь, все, кто приехал в страну после 7 декабря, будут обязаны пройти тест на наличие COVID-19.

Также по данным Министерства здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL), в стране было зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии там зафиксировали более 35 тысяч случаев заболевания.

Напомним, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.