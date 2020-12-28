Об этом сообщает местное издание Kouvolan Sanomat.
Так, в Финляндии подтвержден первый носитель более восприимчивой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. По информации издания, носитель британского варианта приехал в Кюменлааксо из Великобритании, чтобы отпраздновать Рождество.
Медицинский департамент Кюменлааксо начал отслеживать цепочки заражения вирусом, чтобы остановить его распространение. Теперь, все, кто приехал в страну после 7 декабря, будут обязаны пройти тест на наличие COVID-19.
Также по данным Министерства здравоохранения и социального благополучия Финляндии (THL), в стране было зарегистрировано 160 случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии там зафиксировали более 35 тысяч случаев заболевания.
Напомним, что ряд стран Европы вводят или рассматривают возможность введения ограничений на сообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса COVID-19. Он распространяется быстрее своей предыдущей версии. При этом ученые не считают, что он более смертелен. В недавнем заявлении премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил со ссылкой на научных советников, что новый штамм может быть на 70% заразнее прежнего. Пока нет доказательств, что новый штамм будет устойчив к вакцинам.
- Правительства Польши, Чехии и Гонконга, среди прочих, приняли решение приостановить авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там новый штамм коронавируса.
- Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, несмотря на то, что десятки стран уже приняли такое решение из-нового штамма коронавируса, обнаруженного в стране.
- Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется в Великобритании, имеет мутации, которые провоцируют заражение у детей наравне со взрослыми. Это отличает его от других штаммов и делает еще более опасным.
- 27 декабря в канадской провинции Онтарио (Канада) два человека заразились новой формой коронавируса COVID-19, которая ранее была обнаружена в Великобритании.