В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19

Об этом сообщила местная телекомпания Yle.

Штамм содержит мутации, которые ранее встречались в британском и южноамериканском штаммах. Однако их комбинация ранее нигде не встречалась.

“Вариация была найдена у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока что ничего неизвестно ни о степени заразности и распространения, ни о воздействии вакцины на новый штамм”, – отметила доцент лаборатории Vita Laboratoriot, микробиолог Тару Мери.

На данный момент также неизвестно, где появился этот штамм, однако по словам Мери, вероятно, что он развился вне Финляндии, так как в стране достаточно низкий процент переболевших коронавирусом по сравнению с другими странами.

В лабораториях Vita Laboratoriot обнаружение нового штамма считают важным из-за того, что на него могут не реагировать те ПЦР-тесты, которые опознают только последовательность генов.

Отмечается, что финская вариация коронавируса получила код от малораспространенного штамма D796H. Его находили у пациентов, которых лечили от продолжительной болезни плазмой уже переболевших коронавирусом.

Ученые предполагают, что подобная мутация может быть одним из способов борьбы вируса с антителами.

Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.