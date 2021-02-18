Covid-19 Украина

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В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19

В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, получивший название Fin-796H.

Четверг, 18 февраля 2021, 16:41

Об этом сообщила местная телекомпания Yle.

Штамм содержит мутации, которые ранее встречались в британском и южноамериканском штаммах. Однако их комбинация ранее нигде не встречалась.

“Вариация была найдена у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока что ничего неизвестно ни о степени заразности и распространения, ни о воздействии вакцины на новый штамм”, – отметила доцент лаборатории Vita Laboratoriot, микробиолог Тару Мери.

На данный момент также неизвестно, где появился этот штамм, однако по словам Мери, вероятно, что он развился вне Финляндии, так как в стране достаточно низкий процент переболевших коронавирусом по сравнению с другими странами.

В лабораториях Vita Laboratoriot обнаружение нового штамма считают важным из-за того, что на него могут не реагировать те ПЦР-тесты, которые опознают только последовательность генов.

Отмечается, что финская вариация коронавируса получила код от малораспространенного штамма D796H. Его находили у пациентов, которых лечили от продолжительной болезни плазмой уже переболевших коронавирусом.

Ученые предполагают, что подобная мутация может быть одним из способов борьбы вируса с антителами.

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Теги: Коронавирус, новий штам, Финляндия

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