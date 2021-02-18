В Финляндии обнаружили новый штамм COVID-19

Об этом сообщила местная телекомпания Yle.
Штамм содержит мутации, которые ранее встречались в британском и южноамериканском штаммах. Однако их комбинация ранее нигде не встречалась.
“Вариация была найдена у одного из пациентов на прошлой неделе, так что пока что ничего неизвестно ни о степени заразности и распространения, ни о воздействии вакцины на новый штамм”, – отметила доцент лаборатории Vita Laboratoriot, микробиолог Тару Мери.
На данный момент также неизвестно, где появился этот штамм, однако по словам Мери, вероятно, что он развился вне Финляндии, так как в стране достаточно низкий процент переболевших коронавирусом по сравнению с другими странами.
В лабораториях Vita Laboratoriot обнаружение нового штамма считают важным из-за того, что на него могут не реагировать те ПЦР-тесты, которые опознают только последовательность генов.
Отмечается, что финская вариация коронавируса получила код от малораспространенного штамма D796H. Его находили у пациентов, которых лечили от продолжительной болезни плазмой уже переболевших коронавирусом.
Ученые предполагают, что подобная мутация может быть одним из способов борьбы вируса с антителами.
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