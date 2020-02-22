Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

Согласно данным биржи электроэнергии Nord Pool, с полуночи воскресенья 9 февраля до 4 утра понедельника 10 февраля цены на электроэнергию в Финляндии ушли в минус.

Отмечается, что в обед в понедельник стоимость упала до минус 20 центов за мегаватт/час.

“Объем производства был больше, чем потребление”, – объяснил глава рынков Финского энергетического управления Антти Паананен.

Ветряная энергетика в стране получил импульс от штормовых ветров, дующих из Атлантического океана. В то же время потребление электроэнергии было минимальным из-за теплой зимы. Кроме того, продолжающаяся забастовка работников промышленности также снизила потребление.

Паананен также отметил, что, хотя в прошлом году цены на электроэнергию упали до отрицательного минимума в Дании и Германии, в Финляндии это случилось впервые.