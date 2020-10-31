В исторической части Италии, Флоренции, 20 человек задержали в результате антикарантинных протестов, которые переросли в жесткие столкновения с полицией.

Об этом сообщает местное издание The Local.

Протестующие хотели прорваться на известную историческую площадь Пьяцца делла Синьории. Ранее она была неким центром политической жизни во времена Флорентийской республики. Полиция не дала 200-м демонстрантам сделать это, в результате чего вспыхнули столкновения.

Протестующие забросали полицию коктейлями Молотова, бутылками и камнями, перебрасывали мусорные баки и ломали камеры наблюдения.

Мэр города Дарио Нарделли жестко раскритиковал протестующих за такие действия.

“Мы прожили сюрреалистическую, страшную и мучительную ночь во Флоренции. Не так надо протестовать против своих жалоб, не так надо озвучивать свои страдания… Те, кто искажает город, должны заплатить”, – заявил он.

До этого аналогичные протесты состоялись в разных городах Италии: Риме, Неаполе, Турине.