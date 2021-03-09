В итальянской Флоренции 9 марта открыли памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко по случаю его 207-го дня рождения.

Об этом в Facebook написала нардеп “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко.

“Сегодня во Флоренции открыт памятник Тарасу Шевченко. Автор монумента – скульптор Олег Пинчук. Шевченко здесь молодой, современный. Это первый, установленный во времена независимости памятник Тарасу в Италии. К реализации проекта активно причастен наш коллега по фракции, представитель “Европейской Солидарности” Сергей Алексеев, который уже второй парламентский созыв является сопредседателем группы дружбы Украина-Италия”, – написала она.

Геращенко отметила, что в церемонии открытия памятника приняли участие мэр Киева Виталий Кличко, депутаты фракции “Европейской Солидарности” Олег Синютка, Николай Княжицкий, а также депутаты других фракций, которые входят в группу дружбы.

“Флоренция. Здесь открыт в день рождения Тараса Шевченко первый, установленный во времена независимости в Италии памятник Кобзарю. И это первая во Флоренции работа украинского скульптора. Автор – наш хороший товарищ Олег Пинчук”, – написал Николай Княжицкий.