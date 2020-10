Об этом сообщили в американских СМИ.

В ожидании Трампа на митинге собрались несколько тысяч его сторонников.

Поскольку все происходило около полудня, температура воздуха была около 30 градусов выше ноля, а влажность воздуха – около 90%.

Пожарные, видя, что людям на митинге становится плохо, решили устроить «искусственный дождь» и запустили вверх струю воды из брандспойта.

Увидев это, но не вникнув в суть проблемы, Трамп возмутился, так как ему в лицо попадали капли воды. Он решил, что это провокация со стороны пожарных и назвал их “сукиными детьми”.

По данным NBC News, несколько человек госпитализировали с тепловыми ударами после того, как они ждали президента на жаре несколько часов. Еще некоторым предоставили медицинскую помощь прямо во время митинга.

President Donald Trump’s rally in Tampa, Florida, sent some heat-stricken fans to the hospital. pic.twitter.com/Dt4779HmqA

Такие происшествия на митингах Трампа вызвали волну негодования среди пользователей Сети.

“Заморозить своих сторонников в среду, запечь их в четверг, возможно, подвергнуть их воздействию коронавируса в оба дня. Воистину, нет места веселее, чем митинг Трампа”, – отметил журналист Аарон Рупар.

Писатель Рик Ньюман отметил: “все, что можно получить на митингах Трампа: тепловой удар, переохлаждение, Covid-19”.

“Кампания Трампа выходит на финишную прямую, заражая, замораживая, а теперь и сжигая своих собственных сторонников”, – написал экономический аналитик Патрик Уотсон.

Trump campaign goes into home stretch by infecting, freezing and now burning its own supporters. https://t.co/AG4z6u8n72

— Patrick W. Watson (@PatrickW) October 29, 2020