Во Флориде умерло рекордное количество ламантинов за последние 10 лет. Причиной послужили аномальный холод, сокращение количества морских водорослей и загрязнение воды.

Об этом сообщает The Guardian.

В Комиссии по сохранению рыбы и дикой природы Флориды сообщили о том, что на сегодняшний день, с 1 января по 5 марта 2021 года, в акватории штата умерли 432 ламантина. Это почти в три раза больше, чем в среднем за пять лет (146 смертей).

В прошлом году в штате было зафиксировано 637 смертей ламантинов, а в 2019 году – 607.

Больше всего ламантинов, 179, погибло около реки, куда обычно они приходили, чтобы поесть водоросли. Но водорослей сейчас мало, ламантинам часто нечего есть и они умирают у воды, которая, к тому же, недостаточно теплая для них.

“Ламантин предпочтет голод, а не смерть от холода”, – отмечают специалисты.

От холода официально погиб 41 ламантин. От переохлаждения – 52.

Патрик Роуз, биолог и исполнительный директор Save the Manatee Club, сказал, что обычно ламантины остаются в теплых водоемах, но из-за недостатка водорослей вынуждены искать новые места для пребывания.

В то время как государственная комиссия по дикой природе спасает больных и раненых ламантинов, нехватка персонала и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к тому, что почти 70% мертвых ламантинов не прошли этап вскрытия, чтобы определить причины их смерти.

Ламантины — это род больших водных млекопитающих. Эти травоядные животные обитают на мелководье и питаются водной растительностью.

Африканские ламантины живут вблизи берегов и в реках экваториальной Африки (на западном побережье), амазонских ламантинов можно встретить на восточном побережье Южной Америки (в реках Амазонка, Ориноко и их притоках), американские ламантины обитают в Вест-Индии (побережье Карибского моря от Флориды до Бразилии).

В США ламантины находятся под федеральной защитой в соответствии с “Законом об исчезающих видах” и “Законом о защите морских млекопитающих”. Также они защищены “Законом о заповеднике ламантинов Флориды” 1978 года (в нем говорится, что любому лицу, в любое время запрещено намеренно или по неосторожности беспокоить этих животных).

Как информирует The New York Times, ламантин является “любимым неофициальным талисманом Флориды”. По данным Службы рыбных ресурсов и дикой природы США, во Флориде проживает около 6300 ламантинов. В холодную погоду они, как правило, собираются возле электростанций Южной Флориды, где греются в теплой воде.