Про це повідомляє ABC Action News.

Вони разом гуляли біля озера однієї з середніх шкіл. Раптом з води вискочив алігатор, схопив песика і потягнув у воду.

Однак Майк не розгубився і стрибнув у воду за алігатором.

Let us salute this true Florida man. 🐊🐶 https://t.co/6SrGs4WwiU

— ABC Action News (@abcactionnews) May 13, 2021