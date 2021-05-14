Про це повідомляє ABC Action News.

Вони разом гуляли біля озера однієї з середніх шкіл. Раптом з води вискочив алігатор, схопив песика і потягнув у воду.
Однак Майк не розгубився і стрибнув у воду за алігатором.

Рептилія вкусила Майка кілька разів. Йому накладали шви. Інших травм не було.

Довжина алігатора – від 2 до 3 метрів.

В Комісії з риби та дикої природи у Флориді (FWC) повідомили, що знайдуть та вивезуть алігатора з озера. За їх словами, алігатори так поводяться вкрай рідко, однак людям треба бути обережними.

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