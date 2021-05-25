В одній зі шкіл американського штату Флорида, Bartram Trail, фото 80 учениць для шкільного альбому довелося "відредагувати", аби приховати груди. Фотографії "розмили", а деяким дівчатам "додали" одяг, аби прикрити плечі.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Місцевим ЗМІ в школі пояснили, що “відредагували” фотографії, аби вони відповідали встановленому дрес-коду, згідно з яким, одяг учениць мав би бути “скромним”.

При цьому, “редактори” жодним чином не змінили фото хлопців, хоча там також можна було б дещо відредагувати.

80 учениць розповіли журналістам, що їх фотографії змінили, не запитуючи дозволу.

Як виявилось, ініціатором зміни фотографій була одна з вчительок. Вона внесла зміни на власний розсуд. При цьому, педагог вказала, що на офіційному сайті навчального закладу вказано, що світлини учнів можуть бути відредаговані, аби відповідати дрес-коду.

80 учениць, фото яких змінили, звинуватили школу в сексизмі.

“Подвійні стандарти шкільного альбому особливо проявляються у тому, що вони дивляться на наше тіло і вважають, що трохи відкритої шкіри – це сексуально… Але і той же час вони дивляться на хлопців, на фотографії команд з плавання та інші спортивні фотографії, і вважають, що це нормально, і це справді неприємно і засмучує”, – заявила 15-річна учениця Райлі О’Кіф.

Це перший випадок, коли фото учнів відредагували. До цього, якщо фото не відповідало дрес-коду, його видаляли.

Після критики на адресу школи, адміністрація повідомила, що батьки, чиї діти не хочуть брати альбом із відредагованими знімками, отримають назад по 100 доларів, які заплатили раніше. Загалом, в школі навчається 2,5 тисячі учнів.

Правила стосовно дрес-коду в школі дійсно існують. В правилах на 2020 – 2021 навчальний рік вказано, що одяг має “повністю прикривати плечі”, а також має бути “скромним, не відволікати, не відвертим”. Заборонено мати “надмірний макіяж” і “екстремальну зачіску”.

Через дрескод в американській старшій школі останній часом виникає все більше суперечок. Зокрема, критика лунає через те, що дівчат соромлять за красу їх тіла. У дослідженні Національного жіночого юридичного центру у Вашингтоні (округ Колумбія) у 2018 році вказали, що мішенями найчастіше ставали темношкірі дівчата та школярки з пишнішими формами.

Однак частина батьків підтримала такі дії школи. Вони сказали:

“Якщо батьки не вчать удома, як дочки мають одягатися, щоб виглядати пристойно, тоді виховувати їх повинна школа”.