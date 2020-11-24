Во Флориде кандидат-спойлер (который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов), похоже, помог пройти в Сенат кандидату от Республиканской партии. Разрыв между республиканцем и демократом составил всего 32 голоса.

Об этом пишет CNN.

Так, за месяц до дня выборов во Флориде загадочная компания под названием Procltivity, Inc. внесла 550 тысяч долларов в пару недавно сформированных комитетов политических действий в штате. Двумя днями позже деньги перетекли из комитетов в печатную и рекламную фирму в Орландо.

Вскоре после этого последовал поток почти идентичных политических листовок, по-видимому, направленных на то, чтобы лишить поддержки кандидатов от Демократической партии, обманом заставив избирателей отдать свои бюллетени за “спойлеров”, которые не проявили реальной заинтересованности в избрании. Они, в частности, не участвовали в типичной агитационной деятельности и не собирали значительных средств.

В одном случае почтовые рассылки, по-видимому, помогли республиканцу – соучредителю организации Latinas For Trump – сместить действующего демократа в гонке в Сенат от штата с ничтожным перевесом всего в 32 голоса.

Отмечается, что в связи с этим, возникает ряд вопросов: кто стоит за Proclivity, и какова цель и желаемый эффект его щедрого вклада в два начинающих комитета? И почему они поддерживали неизвестных кандидатов, не принадлежащих к партии и не имеющих реальных шансов на победу?

CNN стало известно, что Proclivity была создана в Делавэре в 2019 году. Ее президент указан в корпоративных документах как Ричард Александр, но связаться с ним не удалось.

Хотя деньги Proclivity были оплачены за рекламу, якобы нацеленную на избирателей-демократов, они прошли через пару комитетов, один из которых связан с молодым политтехнологом-республиканцем по имени Алекс Альварадо. Отчим Альварадо – президент компании, которой платили за печать листовок. Согласно документам, компания находится в доме в районе Орландо, который принадлежит отчиму и матери Альварадо.

Альварадо, бывший стажер Конгресса США, отказался от комментариев. Но данные показывают, что его фирме Alvarado Strategies в этом году заплатили более 267 000 долларов за политическую работу.

Согласно документам, два комитета Флориды, получившие взносы в Procltivity, были зарегистрированы в один день и время – 2 октября в 11:34.

Днем позже один из них – Our Florida – получил 370 000 долларов от Proclivity; другой – The Truth – получил 180 000 долларов.

Оба комитета возглавляют женщины в возрасте 20 лет, которые кажутся новичками на политической арене. Сьерра Олив, которая числится председателем Our Florida, связана с Эмили Лейв, женщиной, с которой Альварадо в настоящее время владеет домом. Оливия опубликовала совместную с Лейвой фотографию в Facebook в 2017 году и подписала ее “Любимый человек”.

Некоторые из листовок, оплаченных Our Florida и The Truth, содержали идентичные формулировки, которые отсылают к типично демократическим лозунгам, таким как: улучшение здравоохранения и борьба с изменением климата.

Кроме того, в гонке Южной Флориды кандидат от Республиканской партии имел ту же фамилию – Родригес – что и действующий представитель-демократ Хосе Хавьер Родригес.

Несмотря на то, что он не вел активную кампанию, Алекс Родригес набрал более 6000 голосов.

Интересно, что согласно судебным протоколам, в 2012 году Родригесу было предъявлено обвинение по двум пунктам в совершении крупного кражи. Он признал себя виновным, хотя, как свидетельствуют документы, в рассмотрении обвинений было отказано.

Алекс Родригес не ответил на запрос о комментарии, а его адвокат Уильям Барзи отказался что-либо комментировать.

Хосе Хавьер Родригес, действующий сенатор штата, проигравший с 32 голосами, призвал к расследованию касательно Алекса Родригеса и того, кто за этим стоит.

В свою очередь, Илеана Гарсия, недавно избранная сенатором от республиканской партии, заявила, что ее кампания не имеет отношения в Алексу Родригесу.