У Франції підлітки, яким виповнилося 18 років, мають можливість завантажити спеціальний застосунок та отримати 300 євро на культурний розвиток. Кошти можна витратити на квиток до музею чи кіно, а також — на покупку книг, онлайнових курсів та підписок.

Про це повідомляє видання ВВС.

Спершу це був пілотний проєкт в 14 районах країни, а тепер він став загальнонаціональним.

По 300 євро раз на рік можуть отримати 800 тисяч підлітків.

Однак, вони отримають не “живі гроші”, а ваучери, якими можуть оплатити квитки в кіно, музей чи театр, покупку книг, художніх матеріалів, танцювальних курсів, інструментів та онлайн-підписок.

Про таку урядову ініціативу президент Франції Емануель Макрон повідомив під час 30-секундного відео, яке транслювали як рекламний контент у соціальних мережах TikTok та Instagram.

Витрачати отримані 300 євро можна упродовж двох років. Застосунок містить перелік того, на що можна їх витратити.