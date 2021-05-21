Про це повідомляє видання ВВС.
Спершу це був пілотний проєкт в 14 районах країни, а тепер він став загальнонаціональним.
По 300 євро раз на рік можуть отримати 800 тисяч підлітків.
Однак, вони отримають не “живі гроші”, а ваучери, якими можуть оплатити квитки в кіно, музей чи театр, покупку книг, художніх матеріалів, танцювальних курсів, інструментів та онлайн-підписок.
Про таку урядову ініціативу президент Франції Емануель Макрон повідомив під час 30-секундного відео, яке транслювали як рекламний контент у соціальних мережах TikTok та Instagram.
Витрачати отримані 300 євро можна упродовж двох років. Застосунок містить перелік того, на що можна їх витратити.
- Поліція Парижа через підвищену концентрацію свинцю тимчасово закрила площу перед Собором Паризької Богоматері, в якому у квітні 2019 року відбулося пожежа.