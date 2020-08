Об этом сообщает канал France 24 со ссылкой на официальных лиц.

Некоторых жителей (более 460 человек) пришлось эвакуировать на лодках. Также был эвакуирован дом престарелых.

Пожары вспыхнули вчера вечером возле города Мартиг, что в департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, информирует Le Figaro.

По состоянию на 5 августа остаются активные очаги возгорания. Ситуацию усложняют сильные порывы ветра.

От огня уже пострадало более 1000 гектаров леса, несколько домов и предприятий. Пожары угрожают жилым районам и кемпингам недалеко от побережья.

С огнем борются около 1800 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов.

Как отметили в местной пожарной службе, сообщений о жертвах не поступало, “но материальный ущерб еще предстоит оценить”.

По данным агентства АР, в результате возгорания были травмированы не менее 22 человек (среди которых 14 пожарных).

На место инцидента прибыл министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

[ #FiersdEtrePoliciers ] #Incendie #Martigues Plusieurs centaines de personnes évacuées des campings et bloquées par les flammes. Des heures durant les #Policiers ont procédé aux évacuations par la mer aidés par des plaisanciers. #HerosDuQuotien pic.twitter.com/zBNnRjJ1wr

La colonne de renfort #FDF Est Alpha, mobilisée sur #Coudoux, puis sur les importants incendies de #PortDeBouc et #Martigues, aux côtés des @Pompiers_13 et renforts extradépartementaux. #Solidarité #Entraide #Courage et #Dévouement des @Pompiers_FR @SecCivileFrance @COZ_EST pic.twitter.com/2KdDLdk6oQ

— SDIS du Bas-Rhin (@sdis67) August 5, 2020