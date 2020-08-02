Во Франции прокуратура направила в следственные органы запрос на возобновление расследования в отношении известного французского актера Жерара Депардье – по подозрению в изнасиловании.

Об этом сообщает агентство AFP.

Речь идет об уголовном деле, которое было открыто в августе 2018 года по требованию молодой актрисы. Ее имя и возраст не разглашаются, но известно, что ей еще нет 30 лет.

Девушка сообщила о двух инцидентах, которые произошли в парижском доме Депардье. По данным СМИ, актер дружил с отцом потерпевшей и предложил ей помощь в карьере. В особняке Депардье, где предположительно произошло насилие, у них должна была пройти репетиция.

71-летний Депардье все обвинения опровергал. В 2019 году прокуратура Парижа закрыла дело, так как не удалось собрать достаточно доказательств для предъявления официальных обвинений.

Теперь же расследование могут возобновить из-за жалобы актрисы, которую не удовлетворило закрытие дела. По французским законам подача гражданского иска означает практически автоматическое начало расследования.

Адвокат Депардье Эрве Темим отказался прокомментировать журналистам данную ситуацию.

Жерар Депардье – один из наиболее известных французских актеров. Он снялся в десятках фильмов

Актер стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине “Двадцатый век” и Сирано де Бержерак в одноименном фильме. За роль де Бержерака Депардье получил приз лучшего актера на Каннском кинофестивале и был номинирован на премию “Оскар”.

В 2013 году вокруг Депардье разгорелся скандал, когда он покинул Францию и принял российское гражданство. Соответствующий указ о предоставлении гражданства подписал президент РФ Владимир Путин.