Франція має намір заборонити короткі внутрішні авіарейси й тим самим мотивувати пасажирів більше користуватися поїздами. Законодавці схвалили план, згідно з яким кілька повітряних маршрутів будуть закриті для скорочення небезпечних викидів.

Про це повідомляє французьке радіо RFI.

Французький парламент 10 квітня в рамках більш широкого закону про клімат проголосував за заборону внутрішніх авіарейсів за маршрутами, які мають альтернативу у вигляді прямого поїзда з тривалістю поїздки менш як 2,5 години. Це призведе до припинення польотів з Парижа в Нант, Ліон і Бордо.

Якщо законопроєкт пройде через верхню палату Франції, країна приєднається до ряду європейських держав, що прагнуть відмовитися від коротких перельотів.

Міністр транспорту Жан-Батист Джеббарі назвав пропозицію уряду розумною.

“Коли є надійна альтернатива, клієнти зазвичай переходять на поїзди. Кожен раз, коли високошвидкісні лінії конкурують з рейсами, ми помічали, що поїзди значною мірою виснажують (пасажирів авіакомпаній)”, – сказав він, пославшись на маршрути зі Страсбурга і Бордо в Париж.

Джеббарі також сказав, що законопроєкт буде означати припинення польотів з паризького аеропорту Орлі в Нант і Ліон.

При цьому заходи не стосуватимуться маршрутів, які зазвичай є частиною стикувальних міжнародних рейсів. Це означає, що столичний аеропорт Шарля де Голля значною мірою уникнув нових правил, тому що це головний міжнародний транспортний вузол Франції.

Пропозиція надійшла від групи громадян Конвенції з клімату, створеної президентом Еммануелем Макроном для вимірювання температури в країні й заходів щодо скорочення викидів.

Зазначається, що французькі авіакомпанії й без того раніше скоротили безліч маршрутів – число авіарейсів минулого року впало майже на 42% в порівнянні з 2019 роком.