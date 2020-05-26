Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В частности, Мари Ко стала мэром коммуны Тиюа-ле-Маршен. Она выступает за программу сохранения окружающей среды и развития местной экономики.

“Люди избрали меня не потому, что я трансгендер, они выбрали мою программу. Когда ситуация становится нормальной, тебя перестают отличать от остальных”, – подчеркнула Ко.

Соучредитель Национальной ассоциации трансгендеров Франции Стефани Нико отметила, что выборы показали, что “наши сограждане становятся все более прогрессивными”, голосуя за “достоинства людей, независимо от их гендерной идентичности”.