Власти Франции приняли решение на три недели закрыть все школы. Это связано с растущим количеством случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ВВС.

О закрытии школ сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Школы будут закрыты с понедельника, 5 апреля. Все учащиеся перейдут на дистанционное обучение.

По всей стране будут действовать карантинные ограничения, которые ранее ввели в 16 районах Франции.

Во Франции зарегистрировано более 4,6 млн случаев коронавируса и около 95,5 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Европейские страны ужесточили правила въезда для граждан других государств. К примеру, Испания требует от туристов, которые приедут со стороны Франции по суше – отрицательный тест на коронавирус. Британия не пускает к себе путешественников.