Об этом сообщает ВВС.
О закрытии школ сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Школы будут закрыты с понедельника, 5 апреля. Все учащиеся перейдут на дистанционное обучение.
По всей стране будут действовать карантинные ограничения, которые ранее ввели в 16 районах Франции.
Во Франции зарегистрировано более 4,6 млн случаев коронавируса и около 95,5 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.
Европейские страны ужесточили правила въезда для граждан других государств. К примеру, Испания требует от туристов, которые приедут со стороны Франции по суше – отрицательный тест на коронавирус. Британия не пускает к себе путешественников.
- С 30 марта Польша вводит обязательный карантин для приезжих из-за пределов шенгенской зоны, в том числе и для украинцев.