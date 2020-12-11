Французская организация по надзору за конфиденциальностью данных CNIL наложила многомиллионные штрафы на компании Google и Amazon за отслеживание активности пользователей без их согласия.

Об этом, в частности, сообщают агентства ВВС и AFP.

Так, Google оштрафовали на 100 млн евро за нарушение правил страны в отношении трекеров онлайн-рекламы, известных как файлы cookie. Это самый крупный штраф, который когда-либо применялся CNIL.

В свою очередь американский розничный гигант Amazon оштрафовали на 35 млн евро за такое же нарушение правил.

Согласно информации CNIL, компании оштрафованы за “размещение рекламных файлов cookie на компьютерах пользователей без предварительного на то согласия и без предоставления достаточной информации”. С их помощью компании отслеживали активность посетителей сайтов.

В CNIL объяснили, что когда пользователь посещал сайт google.fr, несколько файлов cookie, которые используются в рекламных целях, автоматически размещались в его компьютере без каких-либо действий со стороны пользователя.

Это же происходило при посещении amazon.fr.

Во французской организации подчеркнули, что этот тип файлов cookie “может быть размещен только после того, как пользователь выразит свое согласие”. Таким образом, были нарушены правила получения предварительного согласия.

По словам регулятора, Google и Amazon не предоставили четкой информации относительно того, как будет использоваться онлайн-отслеживание, а также могут ли посетители французских веб-сайтов отказаться от файлов cookie.

Технологическим гигантам предоставили три месяца на изменение информационных баннеров, которые отображаются на их сайтах. Если компании не будут соблюдать правила, их будут штрафовать еще на 100 тысяч евро в день до внесения изменений.

СПРАВКА. Куки (cookie) — небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Веб-клиент (обычно веб-браузер) всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в составе HTTP-запроса. На практике обычно используется для: аутентификации пользователя; хранения персональных предпочтений и настроек пользователя; отслеживания состояния сеанса доступа пользователя; сведения статистики о пользователях.