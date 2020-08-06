Об этом сообщает Le Figaro.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках человек удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.
В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.
Мужчина имеет пистолет, но не стрелял.
Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s’arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz
— France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020
#BreakingNews : Armed man take 6 people #hostage in France’s Le Havre, reports claim he demands ‘free passage to Al #Aqsa Mosque for #Palestinians. #Israel #Le_Havre pic.twitter.com/D5Zi8NBSE0
— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) August 6, 2020
По информации RTL, злоумышленник имеет психические расстройства. Также издание передает требования, которые он предъявляет: освободить из израильских тюрем всех палестинских детей, а также дать доступ всем палестинцам в возрасте до 40 лет к площади перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.
Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города.
Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.
Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.
- Президент Владимир Зеленский выполнил требование луцкого террориста, однако вскоре удалил записанный ролик.
- После публикации Зеленского террорист сам вышел из автобуса. Он был задержан, а 13 его заложников выпущены на свободу.
- По данным правоохранителей, у Кривоша были сообщники.