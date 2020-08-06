Об этом сообщает Le Figaro.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в заложниках человек удерживает пятерых человек, еще одну женщину он освободил.

В полиции говорят, что сообщников у злоумышленника нет, он действует сам.

Мужчина имеет пистолет, но не стрелял.

Plusieurs véhicules arrivent en renfort et s’arrêtent devant la sous-préfecture #prisedotagelehavre pic.twitter.com/vmpQV2iwFz — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) August 6, 2020

По информации RTL, злоумышленник имеет психические расстройства. Также издание передает требования, которые он предъявляет: освободить из израильских тюрем всех палестинских детей, а также дать доступ всем палестинцам в возрасте до 40 лет к площади перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.

Для освобождения заложников мобилизованы все полицейские силы города.

Напомним, утром 21 июля, на Театральной площади в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус “Берестечко — Красниловка” с заложниками. Он представился Максимом Плохим, однако его настоящее имя, по информации правоохранителей, Максим Кривош. #Буквы рассказывали, что еще известно о злоумышленнике.

Мужчина изложил свои требования в Twitter. Он требовал, чтобы Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Игорь Коломойский, Виктор Медведчук, Виктор Пинчук и Петр Порошенко одновременно опубликовали видеообращение о том, что они — воры в законе. Также Кривош требовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылки на фильм “Земляне” 2005 года. Это документальная лента 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи.