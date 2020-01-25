Во Франции подтвердили первые три случая заражения новым китайским коронавирусом nCoV-2019.

Об этом сообщает Reuters.

Так, министр здравоохранения страны Агнес Бузин заявила на пресс-конференции, что власти подтвердили первый в Европе случай заражения.

В частности, два пациента были госпитализированы в Париже, а третий – в юго-западном городе Бордо.

Один из заболевших – “пациент китайского происхождения”, у которого были симптомы лихорадки.

По словам министра, 48-летний мужчина два дня назад вернулся из поездки в Китай, которая включала остановку в Ухане.

“Его поместили в изолированную комнату, чтобы избежать любого контакта с внешним миром. Он в порядке“, – сказала она.

Как сообщалось ранее, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позднее Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин. По состоянию на 24 января известно о 25 жертвах китайского нетипичного коронавируса и более 800 заболевших. Уже в 13 городах провинции Хубэй (Китай) ограничили въезды и выезды, а также работу общественного транспорта из-за коронавируса.

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