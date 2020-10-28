Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
За последние сутки в стране умерли более 500 пациентов с COVID-19. Это больше, чем было в апреле.
Медики пояснили, что все сейчас появляется все больше тяжелых случаев, когда пациента сразу же переводят в отделение интенсивной терапии. Количество тяжелых случаев составляет около 50%.
По данным за 27 октября, в стране было занято 2909 койки в отделении реанимации. Всего существует 5800 таких коек. То есть больше половины свободных в больницах Франции коек заняты тяжелобольными COVID-19.
В больничных палатах вследствие COVID-19 за сутки умерли 292 человека. В домах для престарелых и социальных медицинских учреждениях подтверждены еще 235 случаев смерти. Всего за сутки 27 октября умерли от COVID-19 527 человек.
Количество госпитализаций в стране также растет. Во вторник 18 955 пациентов с COVID-19 поместили в больницы на лечение, а в понедельник – 17 761 человека.
- Представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что за последние недели в некоторых странах Европы смертность вследствие заражения коронавирусом COVID-19 выросла на 40%.