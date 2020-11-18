Во Франции новогодние елки поступят в продажу с пятницы, 20 ноября. Правительство объявило их предметами первой необходимости.

Об этом сообщает издание The Local.

“Это очень важно для французских семей, детей и всего сектора”, – сказал министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, подтвердив, что продажа рождественских елок может начаться 20 ноября.

На прошлой неделе правительство объявило, что рождественские елки будут считаться “предметами первой необходимости”, а это означает, что их продажа и покупка не будут запрещены действующими в настоящее время правилами карантина.

Денорманди подчеркнул, что продавать елки будут в основном на улице. В качестве вероятных мест для продажи были предложены садовые центры, открытые рынки и автостоянки супермаркетов.

Правительство заявило, что вскоре опубликует указ, в котором будут изложены правила продажи. Во вторник утром этот указ еще не был опубликован.

Решение разрешить продажу рождественских елок во время карантина было принято после интенсивного лоббирования со стороны отрасли, которая опасалась полного обвала своих годовых продаж, поскольку только розничным торговцам разрешается продавать “предметы первой необходимости”.

Карантинные ограничения во Франции позволяют работать только определенным магазинам, таким как супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки. При этом даже супермаркетам не разрешается продавать “второстепенные” товары, такие как одежда, DVD-диски и книги. Большинство других типов магазинов, в том числе флористы, продающие елки на Рождество, закрыты. Но они могут работать “на вынос”.

Текущие карантинные ограничения продлятся до 1 декабря, хотя правительство ясно дало понять, что локдаун будет продлен.

Живая новогодняя елка популярна во Франции, и ежегодно ее продают около пяти миллионов штук. Самый большой регион, где выращивают рождественские елки, – это природный парк Морван на востоке Франции, который ежегодно поставляет елку в Елисейский дворец президента.