В Париже (Франция) возобновились протесты против законопроекта об ответственности за съемку или фотографирование правоохранителей. В городе начались беспорядки.

Об этом сообщает Associated Press.

В Париже на улицы вышли несколько тысяч человек. Аналогичные акции прошли в Лионе, Лилле, Тулузе и других французских городах.

В протестах приняли участие крупные профсоюзы, также многие пришли на протест в желтых жилетах.

Несколько раз возникали стычки с правоохранителями. По сообщениям префектуры полиции Парижа, была сорвана попытка возвести баррикаду на одной из улиц.

Сообщается, что протестующие жгли машины и уличную мебель, некоторые бросали в полицию петарды и дымовые шашки.

Активисты несли плакаты с лозунгами “Свобода, равенство, братство, для кого?”, “Макрон, довольно!”, “Закон о безопасности – нет, нет! Социальная справедливость – да, да!”, “Франция: страна с правами для полицейских”.

В итоге были задержаны более 20 человек; в одном из инцидентов полиция применила слезоточивый газ.

Скандальный законопроект

Речь идет о законопроекте “О глобальной безопасности”, который нижняя палата французского парламента поддержала на прошлой неделе в первом чтении.

Особое недовольство митингующих вызывает статья 24 этого документа, которая квалифицирует фото- и видеосъемку отдельных полицейских как уголовное преступление, если распространение этих кадров “угрожает их физической или психической неприкосновенности”.

За такое правонарушение – в случае принятия закона – можно будет получить год тюрьмы или штраф в размере 45 тысяч евро.

Критики законопроекта говорят о том, что он подрывает свободу СМИ документировать случаи жестокости со стороны полиции. Журналистские объединения и правозащитники опасаются “нападения на свободу слова”.

В правительстве же утверждают, что принятие документа поможет защитить офицеров от злоупотреблений в Сети.