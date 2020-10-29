Об этом сообщает BFMTV.
Сегодня во Франции, после атаки в Ницце произошло еще две – в Авиньоне примерно в 11:15 неизвестный напал на полицейских, но был застрелен.
Также французское посольство сообщило, что с ножом напали на охранника генконсульства Саудовской Аравии.
В связи с этим в стране объявили максимальный уровень террористической угрозы.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс во время выступления в Национальном собрании заявил, что ответ властей будет жестким, немедленным и беспощадным -по всей стране на максимальном уровне будет введен антитеррористический план Vigipirate.
- Ранее сообщалось, что сегодня утром в Ницце возле Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резанные раны.