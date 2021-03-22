Об этом сообщает общественный вещатель Франции France Bleu.
Расследование дела началось в феврале. Тогда у бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля на улице возле французского представительства Совета Европы похитили электрический велосипед.
Через несколько дней он обнаружил свой велосипед в рекламе на сайте объявлений Leboncoin. Похищенное имущество продавали за полцены. Политик обратился в полицию. В свою очередь полицейские договорились с продавцом о встрече.
Встреча была назначена перед входом в консульство РФ. А задержанный продавец похищенного имущества оказался 40-летним гражданином РФ, работавшим водителем дипломата.
Как выяснили правоохранители, этот случай — не единственный. Мужчина продал велосипедов, преимущественно электрических, совокупной стоимостью около 100 тысяч евро.
После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении — из-за проблем со здоровьем. Российское консульство отказывается комментировать ситуацию и называть имя подозреваемого.
- Ранее сообщалось, что у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине неизвестные украли велосипед, оставленный у здания Национального антикоррупционного бюро в Киеве.