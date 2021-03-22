Водителя российского дипломата в Страсбурге подозревают в перепродаже похищенных велосипедов на общую сумму более 100 тысяч евро.

Об этом сообщает общественный вещатель Франции France Bleu.

Расследование дела началось в феврале. Тогда у бывшего первого заместителя мэра Страсбурга Алена Фонтанеля на улице возле французского представительства Совета Европы похитили электрический велосипед.

Через несколько дней он обнаружил свой велосипед в рекламе на сайте объявлений Leboncoin. Похищенное имущество продавали за полцены. Политик обратился в полицию. В свою очередь полицейские договорились с продавцом о встрече.

Встреча была назначена перед входом в консульство РФ. А задержанный продавец похищенного имущества оказался 40-летним гражданином РФ, работавшим водителем дипломата.

Как выяснили правоохранители, этот случай — не единственный. Мужчина продал велосипедов, преимущественно электрических, совокупной стоимостью около 100 тысяч евро.

После предъявления обвинений мужчина вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении — из-за проблем со здоровьем. Российское консульство отказывается комментировать ситуацию и называть имя подозреваемого.