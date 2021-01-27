Covid-19 Украина

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Во Франции впервые в мире провели трансплантацию рук и плеч: фото, видео

Исландец Феликс Гретарссон стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча.

Среда, 27 января 2021, 16:20

Об этом пишет The Guardian.

Уникальную операцию провели во французском Лионе.

“Дать немного тому, кому так многого не хватало, это уже много. Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь”, – сказал хирург Арам Газарян.

Обе руки Гретарссон, который работал электриком, потерял 12 января 1998 года: на высоковольтной линии электропередачи произошел скачок напряжения в 11000 вольт, который обжег его руки и сбросил на землю. Он получил множественные переломы и внутренние травмы и впал в трехмесячную кому, во время которой хирурги ампутировали обе руки. Позже ему сделали еще несколько операций, в том числе пересадку печени.

Операция по пересадке была “самой большой мечтой” Гретарссона. На поиск подходящих доноров ушли годы, в течение которых в общей сложности около 50 медицинских работников были вовлечены в подготовку к операции.

Также, чтоб минимизировать время перехода от донора к реципиенту, были задействованы четыре хирургические бригады.

Фото: thenationalnews.com

  • 7 августа в Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Тогда Максим Степанов заявил, что трансплантация для Минздрава является одним из главных приоритетов.
  • 18 августа пациент, которому пересадили донорские поджелудочную железу и почку во Львове, умер. Врачи отмечают, что длительное время состояние пациента было стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.
Теги: фото, Франция, видео, трансплантация

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