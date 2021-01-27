Во Франции впервые в мире провели трансплантацию рук и плеч: фото, видео

Исландец Феликс Гретарссон стал первым в мире пациентом, которому пересадили обе руки и оба плеча.

Об этом пишет The Guardian.

Уникальную операцию провели во французском Лионе.

“Дать немного тому, кому так многого не хватало, это уже много. Если он сможет вернуть себе возможность активно сгибать локоть, это изменит его жизнь”, – сказал хирург Арам Газарян.

Обе руки Гретарссон, который работал электриком, потерял 12 января 1998 года: на высоковольтной линии электропередачи произошел скачок напряжения в 11000 вольт, который обжег его руки и сбросил на землю. Он получил множественные переломы и внутренние травмы и впал в трехмесячную кому, во время которой хирурги ампутировали обе руки. Позже ему сделали еще несколько операций, в том числе пересадку печени.

Операция по пересадке была “самой большой мечтой” Гретарссона. На поиск подходящих доноров ушли годы, в течение которых в общей сложности около 50 медицинских работников были вовлечены в подготовку к операции.

Также, чтоб минимизировать время перехода от донора к реципиенту, были задействованы четыре хирургические бригады.

Фото: thenationalnews.com