Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что с 15 декабря в стране будет действовать комендантский час.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Кастекс отметил, что уровень заражения снижается не так быстро, как надеялось правительство после введения карантина в конце октября. С 15 декабря он будет отменен, но будет введен комендантский час, который будет действовать с 20:00 до 6:00.

Это ограничение сохранится и в канун Нового года, чтобы предотвратить большие скопления людей.

Правительство поставило условием ослабления ограничений количество новых случаев, упавшее до около 5000 в день. Но это число по-прежнему превышает 10 000 – в четверг было зарегистрировано 13 750 новых случаев COVID-19.

Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.

Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T — Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020