Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Кастекс отметил, что уровень заражения снижается не так быстро, как надеялось правительство после введения карантина в конце октября. С 15 декабря он будет отменен, но будет введен комендантский час, который будет действовать с 20:00 до 6:00.
Это ограничение сохранится и в канун Нового года, чтобы предотвратить большие скопления людей.
Правительство поставило условием ослабления ограничений количество новых случаев, упавшее до около 5000 в день. Но это число по-прежнему превышает 10 000 – в четверг было зарегистрировано 13 750 новых случаев COVID-19.
Le 15 décembre, comme nous l’avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape.
Mais ces règles seront plus strictes que ce que nous avions initialement envisagé. pic.twitter.com/5IFV3av77T
— Jean Castex (@JeanCASTEX) December 10, 2020
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.