Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Кастекс отметил, что уровень заражения снижается не так быстро, как надеялось правительство после введения карантина в конце октября. С 15 декабря он будет отменен, но будет введен комендантский час, который будет действовать с 20:00 до 6:00.

Это ограничение сохранится и в канун Нового года, чтобы предотвратить большие скопления людей.

Правительство поставило условием ослабления ограничений количество новых случаев, упавшее до около 5000 в день. Но это число по-прежнему превышает 10 000 – в четверг было зарегистрировано 13 750 новых случаев COVID-19.

  • Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.