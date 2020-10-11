Служба общественного здоровья Франции зафиксировала за сутки почти 27 тысяч случаев заражения COVID-19.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Так, за 10 октября зафиксировано 26 896 новых случаев – это новый рекорд по стране.

Несмотря на большое количество положительных результатов тестирования, количество смертей остается довольно низким – 54 случая за последние сутки.

В целом 1456 человек находятся в отделении интенсивной терапии, что на 17 человек больше, чем днем ранее.

В Иль-де-Франс, самом густонаселенном регионе Франции (12 миллионов жителей), коэффициент заполнения коек в отделениях интенсивной терапии пациентами с COVID-19 на этой неделе превысил 40%.

Общее число умерших с начала эпидемии превысило 32 000 человек.