В центральной части Франции мужчина застрелил троих полицейских, которые прибыли на вызов о домашнем насилии.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Соседи вызвали полицию после того, как увидели женщину на крыше дома. Она забралась туда, прячась от мужа.

Когда к дому прибыли полицейские, 48-летний мужчина открыл огонь по ним. Злоумышленник убил одного офицера и ранил другого. Затем он поджег дом и снова начал стрелять, убив еще двух прибывших офицеров.

Погибшие офицеры: 45-летний Сирилл Морель, 37-летний Реми Дюпи, 21-летний Арно Мавел. Пострадавшая от домашнего насилия женщина в результате была спасена офицерами элитного тактического подразделения полиции.

Как сообщает французская телекомпания France Info со ссылкой на мэра города Сен-Жюста Франсуа Шотара, следователи пытаются определить, преступник погиб в результате пожара в доме или ему удалось скрыться.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших полицейских.

Ils intervenaient pour secourir une femme victime de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme, trois gendarmes ont été tués, un quatrième blessé. La Nation s’associe à la douleur des familles. Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de leur vie. Ce sont nos héros. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 23, 2020

Элитная тактическая полиция и пожарные остаются на месте происшествия в деревне в департаменте Пюи-де-Дом в горном регионе Центральный горный массив Франции.