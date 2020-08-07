Об этом сообщает французское радио France Info.
Отмечается, что непосредственно переговоры со злоумышленником продолжались четыре часа. На момент захвата заложников внутри банка находилось семь человек. Последний заложник был освобожден в 10:45.
Подозреваемый сдался и был арестован.
По предварительным данным, злоумышленнику – 34 года, он известен полиции своей преступностью и психиатрическими проблемами.
- Напомним, во французском городе Гавр вооруженный мужчина взял в заложники находившихся в отделении банка. Он требовал освободить из израильских тюрем всех палестинских детей, а также дать доступ всем палестинцам в возрасте до 40 лет к площади перед мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.