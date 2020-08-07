Во французском городе Гавр сдался полиции мужчина, который захватил отделение банка и держал заложников шесть часов.

Об этом сообщает французское радио France Info.

Отмечается, что непосредственно переговоры со злоумышленником продолжались четыре часа. На момент захвата заложников внутри банка находилось семь человек. Последний заложник был освобожден в 10:45.

Подозреваемый сдался и был арестован.

По предварительным данным, злоумышленнику – 34 года, он известен полиции своей преступностью и психиатрическими проблемами.