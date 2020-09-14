Во французском городе Ренн в регионе Бретань, был проведен первый Всемирный велопробег нудистов. Стоит отметить, что подобные мероприятия в Париже и Лионе запретили в последний момент.

Об этом сообщает издание RFI.

World Naked Bike Ride (WNBR) или Cyclonudista, как его часто называют, популярен в Бельгии, Испании, Германии и США.

И хотя во Франции существует одно из самых сильных нудистских движений в Европе, подобные мероприятия здесь никогда не разрешались.

Но в субботу в Ренне все же состоялся нудистский велопробег: некоторые велосипедисты носили только часы или шляпу. Они проехали 15 км по улицам и паркам.

Префект немного изменил маршрут, чтобы избежать центра города, но в остальном 70 человек крутили педали, как и планировалось изначально.

🇫🇷 Interdite à Paris et Lyon, la première #Cyclonudista de #France a été autorisée à #Rennes. Une centaine de cyclistes nus ont défilé dans les rues de la capitale bretonne pour attirer l’attention sur la vulnérabilité de l’homme et de son écosystème pic.twitter.com/kJIbDyzhFY — Alexandre (@alex_le_bars) September 13, 2020



Велопробег “Голый” имеет “зеленые” корни и был основан в 2003 году для повышения осведомленности об изменении климата и уязвимости нашей планеты. Экологичный транспорт, такой как езда на велосипеде, предпочтительнее экономных автомобилей.