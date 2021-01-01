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Во Франции полиция разогнала новогоднюю вечеринку на 2 тысячи человек: есть раненые

В новогоднюю ночь более двух тысяч французов решили пренебречь карантинными требованиями и устроить массовую вечеринку. Однако в их планы вмешались полицейские.

Пятница, 1 января 2021, 15:27

Об этом сообщает издание L’independant.

Отмечается, что нелегальные вечеринки зафиксировали во многих городах. Однако самую массовую устроили в Бретани, расположенном в маленьком муниципалитете Льерон. Количество участников превысило две тысячи. Вероятно, сюда приехали парижане.

По данным французских СМИ, вечеринку устроили в заброшенном ангаре. В результате разгона произошли стычки. Ранены по меньшей мере трое полицейских. Кроме того, разъяренные французы сожгли один автомобиль полиции.

Интересно, что по прибытии полицейских вечеринка продолжалась некоторое время, поскольку правоохранители вызвали подкрепление. Учитывая массовость нелегального мероприятия, экипаж полиции не смог справиться самостоятельно.

В полиции пока не готовы прокомментировать инцидент.

Кстати, в новогоднюю ночь на территории Франции действовал комендантский час. Он запрещает празднования Нового года за пределами своих домов.

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Теги: Франция, вечеринка, столкновение, Новый год

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