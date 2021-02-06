В субботу, 6 февраля, во французском Бордо произошел мощный взрыв. Эпицентром стал один из верхних этажей жилого дома.

#Буквы сообщают, что известно об инциденте.

По данным BFMTV, взрыв произошел в жилом доме в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

На месте происшествия работают экстренные службы, полиция и скорая помощь. Квартал перекрыли.

Газета SudOuest сообщает, что жилой дом, в котором произошел взрыв, обвалился. По меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Еще двое числятся пропавшими без вести. Кинологи с собаками ищут людей под завалами.

Кроме того, существует угроза обвала соседних зданий. Полицейские оцепили квартал.

Причины взрыва выясняются.

Обновлено – 15:28

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Выяснилось, что эпицентром взрыва стал гараж, который находился на первом этаже дома. Вероятно, инцидент спровоцировали ремонтные работы в помещении.

По данным Sudouest, владельцем гаража является 89-летний мужчина. Сейчас он в больнице. Его состояние тяжелое.

Спасатели до сих пор ищут под завалами двух человек.