#Буквы сообщают, что известно об инциденте.
По данным BFMTV, взрыв произошел в жилом доме в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.
На месте происшествия работают экстренные службы, полиция и скорая помощь. Квартал перекрыли.
Газета SudOuest сообщает, что жилой дом, в котором произошел взрыв, обвалился. По меньшей мере три человека получили тяжелые травмы. Еще двое числятся пропавшими без вести. Кинологи с собаками ищут людей под завалами.
Кроме того, существует угроза обвала соседних зданий. Полицейские оцепили квартал.
Причины взрыва выясняются.
Обновлено – 15:28
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка природного газа. Выяснилось, что эпицентром взрыва стал гараж, который находился на первом этаже дома. Вероятно, инцидент спровоцировали ремонтные работы в помещении.
По данным Sudouest, владельцем гаража является 89-летний мужчина. Сейчас он в больнице. Его состояние тяжелое.
Спасатели до сих пор ищут под завалами двух человек.
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