Об этом сообщает Le Parisien.
Компания назвала свою вакцину Xav-19. Препарат проверят по стандартам Polycor – одного из видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции.
Клинические испытания вакцины пройдут на базе 40 больниц страны. Участниками станут 400 добровольцев. Сейчас вакцину испытывают на 67 добровольцах в 21 больнице Франции.
Вакцина Xav-19 создана с поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Отмечается, что это видоизмененные, глик-инженерные гуманизированные антитела. То есть они были сначала свиными антителами, но их модифицировали, чтобы приблизить к человеческим.
В рамках клинических испытаний ученые надеются определить эффективность и безопасность препарата.
В случае достижения успешных результатов компания обратится в Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) с просьбой разрешить экстренное использование.
- Украина может принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса COVID-19 разработки индийской компании “Bharat Biotech”. Она будет выпускаться в форме спрея или капель.