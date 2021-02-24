Французская биотехнологическая компания Xenothera заявила о старте клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Le Parisien.

Компания назвала свою вакцину Xav-19. Препарат проверят по стандартам Polycor – одного из видов оперативных клинических испытаний препаратов, одобренных медицинскими властями Франции.

Клинические испытания вакцины пройдут на базе 40 больниц страны. Участниками станут 400 добровольцев. Сейчас вакцину испытывают на 67 добровольцах в 21 больнице Франции.

Вакцина Xav-19 создана с поликлональных антител, полученных на основе антител свиней. Отмечается, что это видоизмененные, глик-инженерные гуманизированные антитела. То есть они были сначала свиными антителами, но их модифицировали, чтобы приблизить к человеческим.

В рамках клинических испытаний ученые надеются определить эффективность и безопасность препарата.

В случае достижения успешных результатов компания обратится в Национальное агентство безопасности медикаментов и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) с просьбой разрешить экстренное использование.