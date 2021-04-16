Про це повідомляє американський канал CNN.

В основу нового атомного підводного човна ліг “Perle”, який зазнав серйозних пошкоджень вогнем минулого року. Його вцілілу частину планують приварити до частини іншого човна, який вивели з експлуатації.

За даними міністерства оборони Франції, інтенсивна 14-годинна пожежа на підводному човні “Perle” повністю зруйнувала його передню частину. Він зазнав структурних пошкоджень сталевих деталей, які не підлягали ремонту.

Але задня половина 241-футового (73 метри) підводного човна, водотоннажністю у 2600 тонн, не постраждала під час пожежі на суднобудівному заводі в Тулоні на півдні Франції.

На щастя для французького флоту, один із сестринських човнів “Perle”, “Saphir”, який вивели з експлуатації у 2019 році, чекав демонтажу на корабельні у північно-західному порту Шербурга.

Передня частина “Saphir” була структурно надійною, і французькі чиновники вирішили, що вона може поєднуватися із задньою частиною “Perle”. Це дозволить створити новий атакувальний підводний човен.

Згідно з повідомленням новин французького суднобудівного флоту Naval Group, у лютому спеціалісти розрізали “Perle” навпіл і зробили те саме з “Saphir”. На початку квітня задню половину “Perle” й передню “Saphir” ретельно вирівняли, щоб потім з’єднати.

Прессекретар Naval Group Клара Надараджане сказала, що робота з приєднання буде завершена у найближчі місяці.

Цікаво, що новостворений підводний човен все ще називатимуть “Perle”. Він буде приблизно на чотири з половиною фути (1,4 метра) довший, ніж будь-який з його попередників. Це дозволить розширити житлову площу для 70 підводників.

Цифрове моделювання

Функціональність човна буде створена на основі тривимірної цифрової моделі. Вона передбачає 100 000 годин інженерних досліджень та 250 000 годин виробничих робіт 300 людей.

“Perle”, введений в експлуатацію у 1993 році, був найновішим із шести атомних підводних човнів класу “Rubis” на французькому флоті. “Saphir”, другий човен у своєму класі, був введений в експлуатацію у 1984 році й служив 35 років до виведення з експлуатації.

Франція запланувала замінити підводні човни класу “Rubis” у найближчі роки на нові атомні підводні човни “Barracuda “, перший з яких “Suffren” був доставлений у флот Франції в листопаді. Але шостий підрозділ “Barracuda”, як очікується, приєднається до флоту у 2030 році. Саме тому флоту необхідний новостворений “Perle”.

Франк Феррер, директор програм підрозділу служб військово-морської групи, заявив у січні, що новий “Perle” перевезуть назад у Тулон наприкінці цього року для подальшої технічної роботи та модернізації бойових систем перед тим, як він увійде до французького флоту на початку 2023 року.

“Здійснення такого типу проєктів за таких обставин, тобто ремонтні роботи, що передбачають приєднання переднього та заднього кінців двох споріднених кораблів, звичайно, є першим у сучасній історії Naval Group”, – сказав Феррер.

Сучасне підводне будівництво

Французький “Perle” не єдиний підводний човен, який створений із частин двох споріднених човнів.

Раніше військово-морські сили США зробили щось подібне й замінили носову частину пошкодженого корабля “Сан-Франциско” на носовий апарат американського корабля “Гонолулу”, який планувалося вивести з експлуатації. Це сталося у 2005 році.

Томас Шугарт, командир підводного човна ВМС США у відставці, заявив, що такі ремонтні роботи дуже складні, але набагато простіші, ніж побудова цілком нового підводного човна.

“Усі американські підводні човни нового будівництва зараз будуються з використанням модульної конструкції, яка, по суті, складає шматки підводного човна, але більш запланованим способом, ніж у випадку з цим відремонтованим французьким підводним човном”, – сказав він.