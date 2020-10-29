Об этом сообщает издание BFMTV.
Известно, что полиция задержала мужчину на улице Виктора Гюго во 2-м округе Лиона. Он был вооружен ножом с лезвием в несколько десятков сантиментов. Задержанный пытался сесть в трамвай. Никто не пострадал.
По данным СМИ, задержанный мужчина имеет афганское происхождение и родился в 1994 году. У мужчины есть психические заболевания.
Задержанный рассказал полиции, что слышал голоса, которые приказывали ему убивать людей.
Напомним, что в четверг утром в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны. Мэр города призвал жителей избегать района, где произошло нападение. Полиция расследует происшествие как террористический акт. Расследование поручили Центральному управлению судебной полиции (DCPJ) и Генеральному управлению внутренней безопасности (DGSI).
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