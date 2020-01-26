В производстве Государственного бюро расследований (ГБР) есть заявления о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не Революцией Достоинства.

О существовании этих дел в эфире “Прямого” заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

“Были разного рода заявления. Речь не идет только о делах Майдана. Были дела о том, что этот сам Майдан вроде был государственным переворотом. Эти производства есть, и они, по-моему, есть даже в производстве ГБР. Я не знаю, их считают делами Майдана или нет. Но заявления подавались нашими коллегами из адвокатского объединения Aver Lex, насколько я читал в свое время в интернете. Это то же объединение, где работал адвокат Александр Бабиков”, – сказал Головань.

Стоит отметить, что сегодня Бабиков является первым заместителем главы ГБР.

Игорь Головань также подчеркнул, что бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба и начальник следственного отдела ГБР Олег Корецкий делают все, чтобы вернуть Украину в сферу влияния Российской Федерации.

“Я думаю, что господин Труба – уже отработанный материал. Сейчас в Государственном бюро расследований оперативно этот заказ выполняет господин Корецкий, который, кажется, является начальником третьего следственного отдела. Но я обратил внимание на то, почему так легко оказывается для государства-агрессора вербовать своих сторонников в таких организациях, как ГБР. Потому что в европейской стране такому, как Роман Труба, места нет. Поэтому Россия – это для них ориентир, идеальная страна. И именно поэтому такие как Труба или господин Корецкий естественно имеют пророссийскую ориентацию. И они делают все возможное, чтобы в меру своих должностных возможностей запихнуть Украину назад в сферу влияния России”, – сказал правозащитник.