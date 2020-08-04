Об этом сообщает Euronews.
Новый мост, спроектированный с учетом передовых технологий безопасности, в понедельник вечером, 3 августа, открыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
Президент Италии Серджо Маттарелла стал первым, кто проехал по нему.
Открытие моста началось с гимна, после чего были зачитаны имена погибших. В небо поднялись истребители, которые окрасили небо в цвета итальянского флага.
Родственники погибших отказались присутствовать на церемонии открытия моста.
“Нет ничего особенного в реконструкции моста, который никогда не должен был рухнуть”, – говорится в их заявлении.
Как сообщает агентство АР, родственники жертв расстроены тем, что компания, обслуживавшая рухнувший мост Моранди, какое-то время продолжит обслуживать и новый (вероятной причиной обрушения называют ненадлежащее техническое обслуживание моста).
Спасатели, которые в день обрушения доставали людей из-под обломков моста, присоединились к бойкоту мероприятия в знак солидарности с семьями погибших.
Ожидается, что для движения транспорта мост откроется либо сегодня, либо в среду.
Мост спроектировал известный итальянский архитектор Ренцо Пиано. Он получил название Сан Джорджио, его длина составляет один километр. На мосту установлены 43 фонаря в память о погибших.
Строительство продолжалось даже во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.