На севере Индии, в штате Уттаракханд, в горной цепи Гималаев произошло схождение ледника. Более 150 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает India Today.

В Гималаях вниз по течению рек Алакнанда и Дхаулиганга сошел огромный ледник. Это спровоцировало наводнение в высокогорных районах. Ледник также снес плотину гидроэлектростанции “Ришиганга”.

“Фактическое число пропавших без вести еще не подтверждено, но есть опасения, что погибнет от 100 до 150 человек”, – сказал Рейтер Ом Пракаш, главный секретарь Уттаракханда.

В результате наводнений эвакуированы деревни, расположенные вниз по течению рек.

Также власти Индии эвакуировали другие дамбы, чтобы сдержать поток воды, хлынувшей из затопленной реки Алакананда.

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что внимательно следит за ситуацией.

“Индия поддерживает Уттаракханд, и страна молится за безопасность всех”, – написал он в Twitter после разговора с главным министром штата Тривендрой Сингхом Раватом.

Правительство заявило, что военно-воздушные силы Индии готовы помочь в проведении спасательных операций, а министр внутренних дел Амит Шах сообщил, что по воздуху перебрасываются группы реагирования на стихийные бедствия для спасения пострадавших.

Соседний штат Уттар-Прадеш, самый густонаселенный в Индии, привел свои прибрежные районы в состояние повышенной готовности.