Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушел на карантин после того, как коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у головы его офиса Деницы Желевой.

Об этом сообщает Novinite.

Отмечается, что глава офиса премьер-министра Деница Желева получила положительный тест на COVID-19.

В свою очередь у премьера отрицательный тест, но он отправился на карантин.

Это произошло после возвращения болгарской делегации из Брюсселя.

Тест на коронавирус также сделали всем членам делегации, которые были в Брюсселе на чрезвычайном саммите Европейского совета на уровне глав государств.