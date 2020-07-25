Об этом сообщает Novinite.
Отмечается, что глава офиса премьер-министра Деница Желева получила положительный тест на COVID-19.
В свою очередь у премьера отрицательный тест, но он отправился на карантин.
Это произошло после возвращения болгарской делегации из Брюсселя.
Тест на коронавирус также сделали всем членам делегации, которые были в Брюсселе на чрезвычайном саммите Европейского совета на уровне глав государств.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил положительный результат на коронавирус.